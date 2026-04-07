Los astronautas de Artemis II se convierten en los humanos que más lejos han viajado en el espacio: los 40 minutos críticos en los que perdieron contacto con la Tierra

BBC MUNDO

Nadie ha estado más lejos de la Tierra que los astronautas de Artemis II.

La tripulación de esta misión espacial a la Luna ha batido el récord de la mayor distancia que los seres humanos han recorrido desde la Tierra.

La marca anterior había sido establecida por la misión del Apolo 13 en 1970, cuando la tripulación recorrió 400.171 kilómetros desde la Tierra.

Este lunes, los astronautas superaron esa distancia y alcanzaron el máximo hasta ahora: 406.77 kilómetros.

El comandante Reid Wiseman, al frente de la misión Artemis II, informó de la vista que su tripulación observaba desde la ventana de la nave espacial.

“La Tierra se ve como una pequeña media luna allá afuera. Es magnífica, le tomé una foto… una vista realmente majestuosa”, comentó.

El período de observación lunar debía durar aproximadamente siete horas.

40 minutos de silencio

Desde el lanzamiento de la misión, los tripulantes han mantenido una conexión constante con el centro de control de la misión en Houston, Texas.

Las palabras tranquilizadoras del equipo de la NASA les han brindado un vínculo reconfortante con su hogar.

Pero ese vínculo se perdió momentáneamente este lunes.

Cuando los astronautas pasaron por detrás de la Luna alrededor de las 22:47 GMT, las señales de radio y láser que permiten la comunicación bidireccional entre la nave espacial y la Tierra quedaron bloqueadas por la propia Luna.

Durante unos 40 minutos, los cuatro astronautas estuvieron solos, cada uno con sus propios pensamientos y sentimientos, viajando a través de la oscuridad del espacio. Un momento profundo de soledad y silencio.

Justo cuando estaba previsto, Orión reapareció tras la Luna y se comunicó con la Tierra.

Primero, la tranquilizadora señal de radio regresó a los monitores de los ingenieros. Luego llegó una ráfaga de datos y, finalmente, una voz clara desde la cápsula. Las palabras no tenían nada de especial; el alivio en el Centro de Control de Misión, sí.

“Houston, Integrity, comprobación de comunicaciones”, dijo la especialista de misión Christina Koch al romper el silencio de Orión.

“Es maravilloso volver a tener noticias de la Tierra”.

Durante los 40 minutos de silencio de radio, la nave tuvo que valerse por sí misma.

Sus computadoras realizaron una maniobra clave de encendido de motores en la cara oculta de la Luna —sin que la Tierra lo viera ni lo oyera— para redirigir a Orión hacia su trayectoria de regreso.

En los vuelos espaciales tripulados, siempre existe una pequeña incertidumbre hasta que se vuelve a tener noticias de la tripulación.

Las familias que observaban desde la galería de observación pasaron el apagón repasando las notas informativas, intentando no mirar el reloj.

Tras haberse restablecido el contacto, debía comenzar a llegar una gran cantidad de datos acumulados.

La telemetría y las imágenes almacenadas de la cara oculta de la Luna se transmitirán a través de la Red de Espacio Profundo de la NASA, listas para que ingenieros y científicos las analicen en los próximos días.

Las primeras imágenes preliminares sugieren algunas de las vistas más detalladas hasta la fecha del hemisferio oculto de la Luna.

Al concluir el periodo en el que estuvieron sin contacto con la tierra, los astronautas hablaron brevemente con el presidente Donald Trump, quien los felicitó por su nuevo récord y los invitó a la Casa Blanca a su regreso.

“Los humanos realmente nunca han visto nada parecido a lo que ustedes están haciendo”, afirmó el presidente. “Es realmente especial”, agregó.

El astronauta Victor Glover le contó al presidente que estuvieron ocupados y trabajando duro en los momentos en los que estuvieron sin contacto con la tierra.

“Vimos vistas que ningún humano ha visto jamás, ni siquiera (en las misiones) Apolo, y eso fue increíble para nosotros”, agregó el comandante Reid Wiseman.

“Verdaderamente solo”

Hace más de 50 años, los astronautas del Apolo también experimentaron el aislamiento provocado por la pérdida de señal durante sus misiones lunares.

Quizás nadie lo sintió más que Michael Collins, del Apolo 11.

En 1969, mientras Neil Armstrong y Buzz Aldrin hacían historia al dar los primeros pasos en la superficie lunar, Collins se encontraba solo en el módulo de mando, orbitando la Luna.

Cuando su nave pasó por detrás de la cara oculta de la Luna, se perdió el contacto con Armstrong y Aldrin, así como con el control de la misión, durante 48 minutos.

Collins describió la experiencia en sus memorias de 1974, Carrying the Fire, y afirmó que se sintió “verdaderamente solo” y “aislado de cualquier forma de vida conocida”, pero que no sintió miedo ni soledad.

En entrevistas posteriores, describió la paz y la tranquilidad que le brindó el silencio de la radio, diciendo que le ofreció un respiro de las constantes peticiones del control de la misión.

“Algo nerviosos”

En la Tierra, el apagón de este lunes de la misión Artemis II fue un momento de gran tensión para quienes se encargan de mantener el contacto con la nave espacial.

En la estación terrestre de Goonhilly, en Cornualles, al suroeste de Inglaterra, una enorme antena ha estado captando señales de la cápsula Orión, localizando con precisión su posición durante todo su trayecto y transmitiendo esta información al cuartel general de la NASA.

Matt Cosby, director de Tecnología de Goonhilly, le dijo a la BBC: “Esta es la primera vez que rastreamos una nave espacial tripulada”.

“Nos pondremos algo nerviosos cuando pase por detrás de la Luna, y luego nos emocionaremos mucho cuando la volvamos a ver, porque sabemos que todos están a salvo”.

Se espera que estas interrupciones en las comunicaciones pronto sean cosa del pasado. Cosby afirma que esto será esencial a medida que la NASA —y otras agencias espaciales de todo el mundo— comiencen a construir una base lunar e intensifiquen la exploración.

“Para una presencia sostenible en la Luna se necesitan comunicaciones completas, las 24 horas del día, incluso en la cara oculta, porque también querrán explorarla”, concluyó.

Programas como Moonlight de la Agencia Espacial Europea planean lanzar una red de satélites alrededor de la Luna para proporcionar una cobertura de comunicación continua y fiable en el futuro.