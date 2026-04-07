Lamenta Alejandro Armenta que ayuntamientos no aporten recursos para rehabilitar vialidades

Erika Méndez

El gobernador Alejandro Armenta Mier lamentó que los municipios no aporten recursos para rehabilitación de calles.

En conferencia de prensa, puso ejemplo al ayuntamiento de Puebla, que no ha aportado un solo peso para las avenidas de la capital.

Dijo que, por ello, la administración estatal decidió intervenir y trabaja en cinco mil calles y 33 avenidas, pues se trata de la capital del estado.

Aseguró que no existen diferencias entre los gobiernos y por parte del estado han demostrado colaboración.