Sheinbaum Manda Mensaje sobre Apoyos a Transportistas y Agricultores tras Paro Nacional

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La presidenta compartió qué pasará con los apoyos para transportistas y agricultores luego del paro que realizaron

Durante su conferencia matutina de hoy, 7 de abril de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mandó un mensaje sobre los apoyos a transportistas y agricultores luego del paro nacional.

Destacó qué pasará con la ayuda: “No vamos a regresar al esquema donde se le da el dinero a las organizaciones, eso ya no”, sin embargo, explicó que los apoyos se dan de forma directa al productor.

Cabe señalar que el pasado 6 de abril de 2026, hubo bloqueos en ciertos tramos de carreteras, en algunos dejaron pasar sin pagar, en N+ te lo contamos: En Estas Casetas de Carreteras Hay Paso Libre Hoy por Protestas de Transportistas y Campesinos.

Sobre las movilizaciones, la titular del Ejecutivo aseguró que las afectaciones fueron menores a lo previsto. Indicó que en la mayoría de los casos se habilitaron rutas alternas para evitar complicaciones tanto a transporte de carga como a pasajeros.