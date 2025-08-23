Trasladan en helicóptero a dos heridos graves tras volcadura de un autobús Futura en Huauchinango

Desde Puebla
Un helicóptero del gobierno estatal realizó este sábado el traslado de dos pacientes en estado grave, víctimas de la volcadura de un autobús de la línea Futura en Huauchinango.
Las personas lesionadas son José Alfredo Garrido Pérez, de 17 años y originario de Huauchinango, quien presenta traumatismo craneoencefálico y Angelina Moreno Aguirre, de 21 años y originaria de Tlaola, con lesiones en rostro y extremidades superiores.
Ambos fueron canalizados de emergencia y llevados a hospitales de la ciudad de Puebla, para recibir atención especializada.
