Alcalde ecocida: Acusan a Eduardo Romero de talar árbol en Pahuatlán para permitir festival musical

Denuncian que el alcalde Eduardo Romero confiscó motosierras en Honey y autorizó derribo de árbol en Pahuatlán

Abelardo Domínguez

Pahuatlán, Pue.-Se denuncia la presunta hipocresía del presidente municipal Eduardo Romero Romero, quien días atrás protagonizó un escándalo en Honey al confiscar motosierras a habitantes y acusarlos de talamontes.

Sin embargo, en la cabecera municipal de Pahuatlán, bajo su gestión, se autorizó el derribo de un árbol del centro urbano para instalar juegos mecánicos en el marco del Festival de la Sierra.

La medida ha generado indignación entre la población, especialmente entre quienes sembraron y cuidaron el ejemplar desde su plantación en el lugar de relevancia. Los ciudadanos han manifestado rechazo enérgico al edil, acusándolo de actuar con arbitrariedad.

Al parecer, no existen justificaciones ni permisos correspondientes para el derribo, lo que constituiría un abuso de autoridad y una acción contraria a la protección del medio ambiente.