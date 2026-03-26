Congreso de Puebla prevé sesión extraordinaria por el “plan B”: Pável Gaspar

Jorge Barrientos

El diputado local y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Puebla, Pável Gaspar Ramírez, afirmó que el Congreso local podría convocar a una sesión extraordinaria para analizar el denominado “Plan B” de la reforma electoral, en caso de que esta iniciativa sea aprobada en San Lázaro.

En entrevista, el legislador explicó que el Poder Legislativo estatal se mantiene atento al desarrollo del proceso legislativo federal, ya que, de concretarse la aprobación, correspondería a los congresos locales revisar y, en su caso, armonizar el marco jurídico en la entidad.

Señaló que la eventual convocatoria a sesión extraordinaria permitiría dar cauce oportuno a la discusión del tema, dada la relevancia que implica para el sistema electoral y la organización de futuros procesos comiciales.

Pavel Gaspar Ramírez subrayó que el Congreso de Puebla actuará con responsabilidad y apego a la legalidad, priorizando el análisis técnico y jurídico de la reforma, así como el impacto que pudiera tener en el ámbito local.

Asimismo, indicó que se buscará garantizar un debate abierto entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso, con el objetivo de construir acuerdos en torno a una reforma que ha generado posturas diversas a nivel nacional.

Finalmente, reiteró que estarán en espera de la resolución en la Cámara de Diputados para definir los tiempos y mecanismos que permitan abordar el tema en el ámbito estatal