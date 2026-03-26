Este 8 de abril, 16.ª Feria de la gordita en La Resurrección 

María Tenahua
El próximo 8 de abril, se realizará la 16.ª Feria de la Gordita en la junta auxiliar de La Resurrección, con ocho toneladas de masa, una de salsa roja y otra de verde.
Se espera a 250 mil personas en un horario de 8 de la mañana a las 6 de la tarde.
En conferencia de prensa, el secretario de Economía y Turismo, Jaime Oropeza Casas, informó que este evento es uno de los más importantes en la comunidad y se desarrollará en la parroquia principal, con la participación de 90 cocineras.
Refirió que este alimento se ofrecerá de manera gratuita a los asistentes de esta feria y lo único que tienen que hacer es pagar 25 pesos (costo que tendrá el refresco), a cambio recibirán dos gorditas o memelas.
Este tipo de actividades fomentará el turismo local y una derrama de 80 millones de pesos.
En su turno, la directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP), Anel Nochebuena Escobar, resaltó que se realizarán actividades culturales, como es un taller de elaboración de este platillo prehispánico.
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