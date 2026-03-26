Dueños de balnearios esperan incremento de visitantes del 80% en Semana Santa

María Tenahua
Dueños de balnearios y de parques acuáticos de Puebla esperan más de 100 mil personas esta temporada de Semana Santa y Pascua.
Por ello, se han preparado con medidas sanitarias y de Protección Civil.
En este sentido, Minerva Schiavón Núñez, representante de la Asociación de Parques Acuáticos y Balnearios del Estado de Puebla, indicó que más de 30 balnearios están en la agrupación, algunos con 40 años y otros de nueva creación.
En esta temporada tienen desde 100 pesos la entrada.
En su turno, Manuel Rivera, representante del balneario Agua Azul, señaló que esperan un incremento de visitantes del 80 por ciento.
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