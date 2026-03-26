Caen dos presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación que delinquían en Texmelucan

•⁠ ⁠La SEMAR, DEFENSA, Guardia Nacional, Seguridad Pública Estatal y FGE aseguraron cartuchos útiles, droga y un vehículo con placas del Estado de Michoacán.

Desde Puebla

SAN MATÍAS TLALANCALECA, Pue.- Resultado de la coordinación entre las fuerzas de seguridad y autoridades ministeriales, en las últimas horas se logró la detención de dos hombres, generadores de violencia y presuntos integrantes del grupo delictivo denominado “CJNG”.

La intervención de la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) y Fiscalía General del Estado (FGE) permitió detener a Osiel N. de 49 años y Mauricio N., alias “El Caballero”, de 28 años, provenientes del Estado de México y de la Ciudad de México, respectivamente.

De acuerdo con el intercambio de información entre instituciones de seguridad y procuración de justicia, se tiene conocimiento que los ahora detenidos operaban en la región de San Martín Texmelucan.

Durante la acción en San Matías Tlalancaleca, se aseguraron cartuchos útiles, envoltorios con posible droga, dinero en efectivo y un vehículo con placas de circulación del Estado de Michoacán.