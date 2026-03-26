Alejandro Armenta procederá legalmente contra Agua de Puebla

Erika Méndez
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, anunció que procederá legalmente contra Agua de Puebla.
Por no cumplir con potabilización de aguas residuales, pese a que hace los cobros correspondientes.
Señaló que se trata solo de un negocio, por ende, están por iniciar el proceso judicial.
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