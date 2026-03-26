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Alejandro Armenta procederá legalmente contra Agua de Puebla

By Roberto Desachy / 26 marzo, 2026

Erika Méndez

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, anunció que procederá legalmente contra Agua de Puebla.

Por no cumplir con potabilización de aguas residuales, pese a que hace los cobros correspondientes.

Señaló que se trata solo de un negocio, por ende, están por iniciar el proceso judicial.

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