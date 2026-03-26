Cinco días para pagar el control vehicular

Erika Méndez

Quedan solo cinco días para el pago del control vehicular, cuyo costo es de 700 pesos en todo tipo de unidad.

El 31 de marzo es el último día de los contribuyentes para cumplir con esta obligación fiscal.

Quienes no paguen antes de la fecha límite, perderán el subsidio del 100 por ciento en tenencia que otorga el gobierno estatal.