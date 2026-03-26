Cinco días para pagar el control vehicular

Erika Méndez
Quedan solo cinco días para el pago del control vehicular, cuyo costo es de 700 pesos en todo tipo de unidad.
El 31 de marzo es el último día de los contribuyentes para cumplir con esta obligación fiscal.
Quienes no paguen antes de la fecha límite, perderán el subsidio del 100 por ciento en tenencia que otorga el gobierno estatal.
You may also like
-
Unidad de transporte público y camioneta de la policía estatal sufren accidente en el bulevar 5 de Mayo
-
Fines de semana de abril habrá “Expedición Artística: Donde el Arte Crece”: CCU BUAP
-
Detenido en Atlixco con droga
-
Se incendian cinco locales de la Central de Abasto
-
Ejecutaron a comerciante frente al mercado Hidalgo