Habría sido capturado “el pony”, uno de los supuestos ejecutores de la matanza en Tehuitzingo

Desde Puebla

Juan Manuel, ‘el pony’, sobrino de Cecilio, dueño del rancho donde ocurrieron los hechos, fue detenido por la masacre contra la familia en Texcalapa, Tehuitzingo

De acuerdo con los primeros reportes, el aseguramiento ocurrió este lunes 18 de mayo de 2026 en el municipio de Tehuitzingo.

Se espera que la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General de Puebla informen sobre este aseguramiento.