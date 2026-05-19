Ariadna Ayala inicia construcción de aula en escuela de Atlixco

Desde Puebla

“La educación es la mejor inversión” Es una frase que ha caracterizado a la presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, quien sigue fortaleciendo la formación educativa en su municipio.

En la escuela Primero de Mayo, ubicada en la col. Carolina, Ariadna Ayala dio el banderazo de inicio de la construcción de un aula didáctica.

Ariadna Ayala destacó que parte fundamental de la construcción de la paz es brindar espacios educativos dignos y seguros para niñas y niños.

Por ello, resaltó la importancia de esta nueva aula, la cual contribuirá al desarrollo académico y humano de los estudiantes. Así como elevar el nivel de enseñanza mediante infraestructura adecuada.

La construcción del aula didáctica beneficiará a más de 332 alumnos y contará con una inversión superior a 1 millón 244 mil pesos.