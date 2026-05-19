Invita León XIV a promover una comunicación con verdad

En pocas palabras

Por Jesús Contreras Flores

Y si cambian la retórica morenistas y opositores

En la pasada Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, «Cuidar las voces y los rostros humanos», el Papa León XIV, invitó a promover una comunicación respetuosa con la verdad. En esta época de la inteligencia artificial animó a todos “a comprometerse en la promoción de formas de comunicación que sean siempre respetuosas de la verdad del hombre, a la cual se debe orientar toda innovación tecnológica”. En la Plaza de San Pedro del Vaticano, el pasado domingo, el Pontífice también anunció, mediante un Rescrito, la creación de una comisión interdicasterial y de las Ciencias Sociales; tomando en cuenta “el desarrollo, en las últimas décadas, del fenómeno de la Inteligencia Artificial y los recientes avances en su uso generalizado y sus potenciales efectos sobre el ser humano y la humanidad en su conjunto”, el organismo tendrá la tarea de “facilitar la colaboración y el intercambio entre los miembros del grupo de información sobre las actividades y los proyectos relacionados con la inteligencia artificial, incluidas las políticas sobre su uso dentro de la Santa Sede, promoviendo el diálogo, la comunión y la participación”.

En estos tiempos, en que la narrativa morenista, que va desde el expresidente Felipe Calderón, hasta Hernán Cortés, pasando por alto lo que sucede en este México de 2018 a la fecha, es cuestionada por la oposición y se han enfrascado en dimes y diretes, lo que mantiene a la población con desinformación de lo que realmente ocurre en nuestro país. La historia desde antes de la conquista hasta el 2018, ahí está, con sus blanco y negro y sus diversos matices, pero a partir de ese año se teje una nueva historia, por donde y hacía dónde. No se sabe. De allí la zozobra de hacía dónde “jalan” o llevan a los mexicanos.

Por todo ello, las palabras de León XIV son de gran importancia para que el partido en el poder, que enfrenta una grave crisis que lleva más angustia e incertidumbre, a la sociedad toda, y los partidos de oposición, ante la violencia, la inseguridad, la inflación, con la canasta básica deteriorada por los altos precios de muchos productos, la problemática del campo, Pemex, CFE, la educación, las redes sociales y la inteligencia artificial etc, etc, impulsen una comunicación respetuosa y hablen con verdad.

Los políticos siempre emplean un doble lenguaje. En campañas electorales y en sus funciones legislativas o de gobierno, ofrecen “el oro y el moro” a la ciudadanía, y piden votos; al concluir, no cumplen con sus “ofrecimientos” más importantes, olvidan esas promesas, y su “verdad”, pues solo pretenden el poder e incluso cambian de partido, y, continuar con su carrera ascendente de mentiras y lo peor, como dijera alguien: mienten, roban y traicionan, al pueblo bueno; más desinformación que información.

La invitación de León XIV a los comunicadores -y a los políticos- a una información y difusión veraces y a un uso respetuoso de la tecnología, llega en un momento, en que nuestro país, enfrenta graves problemas al respecto. Por ello es vital que se cambié la retórica y no aumente la división del pueblo.

Hay que recordar los conflictos que se viven en este mundo globalizado y que afecta a todos los países, México incluido, que además, vive sus propias angustias, a las que se suman las reglas que quiere imponer el gobierno morenista. Hasta aquí…

Estamos a solo 24 días de la Copa Mundial de Futbol 2026, evento al que se espera a cientos de miles de visitantes; hay que recordar, que se tienen muchos asuntos que resolver para tener un México tranquilo, pero ya se anuncian marchas y plantones de la CNTE y… más complicaciones… Morenistas y opositores tienen la palabra…

Como colofón y aprovechando el tema, este lunes Jorge David Cortés Moreno llegó a la Coordinación General de Comunicación Social y Agenda Digital del gobierno poblano en sustitución de Claudia Hernández Medina, quien dejó el cargo para sumarse al equipo de comunicación de Morena. Cortés Moreno ha sido observado junto al gobernador Alejandro Armenta Mier pero no ha sido nombrado oficialmente, anteriormente ocupó la Dirección de Comunicación Social de la BUAP… Hasta la próxima. D.M.