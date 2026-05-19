Llama Seguridad Pública estatal a aprobar iniciativa para la revisión de anexos

Erika Méndez

La secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla hizo un llamado al Congreso local a que apruebe la iniciativa para la revisión de anexos en la entidad.

En conferencia de prensa, el titular de la dependencia, Francisco Sánchez González indicó que urge el aval, debido a que muchas veces dichos espacios son nidos de delincuentes.

Recordó que el año pasado la SSP hizo un censo en el que identificaron 240 anexos, que, únicamente pueden ser visitados por la secretaría de Salud.

Sin embargo, ante diversos hechos de violencia, la secretaría de Gobernación ha pedido la intervención de Seguridad Pública.