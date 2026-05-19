Congreso dará seguimiento a investigación en Tehuitzingo: Pável Gaspar 

– Expresa su solidaridad a las familias de las víctimas y confianza en el actuar de la Fiscalía

Desde Puebla

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pável Gaspar Ramírez, expresó su solidaridad y condolencias hacia familiares y amigos de quienes fallecieron tras un ataque en el municipio de Tehuitzingo, asimismo, condenó los hechos e indicó que el Poder Legislativo dará seguimiento al caso.

“Confío en el actuar de la Fiscalía General del Estado para resolver con toda su capacidad este hecho y el Congreso estará atento a que así sea (…) La justicia no reparará el daño ni aliviará por completo el dolor, pero es necesaria para que estos hechos no queden impunes y para que se castigue a los responsables conforme a la Ley”, indicó.

En rueda de prensa, el legislador destacó la importancia de realizar acciones, desde todos los ámbitos e instituciones, para la atención y prevención de la violencia.

SSP podría revisar anexos en Puebla; reforma avanzará tras foros ciudadanos

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pável Gaspar Ramírez, afirmó que la reforma para regular las revisiones en anexos Puebla avanzará hasta que se realicen foros ciudadanos para escuchar opiniones de especialistas y responsables de centros de rehabilitación.

El legislador está a favor de mecanismos de supervisión en los anexos, aunque descartó hablar de clausuras únicamente por sospechas de actividades ilícitas. Indicó que muchos de estos espacios han ayudado a personas con problemas de alcoholismo y drogadicción.

Por su parte, el diputado local de Morena, Andrés Villegas Mendoza, pidió agilizar el análisis de la iniciativa presentada desde noviembre pasado, la cual busca otorgar facultades a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para realizar revisiones en centros de rehabilitación.

El legislador sostuvo que algunos anexos Puebla podrían ser utilizados por grupos criminales, por lo que consideró necesaria la intervención de autoridades de seguridad para prevenir delitos y proteger a las personas internadas.

Asimismo, explicó que actualmente solo la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (DPRIS) de la Secretaría de Salud estatal puede realizar inspecciones en estos lugares.

Andrés Villegas comentó que el titular de la SSP estatal, Francisco Sánchez González, ha solicitado impulsar esta reforma para fortalecer la vigilancia y regulación de los anexos en el estado.