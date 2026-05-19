Video: Dan último adiós a la familia Torres, asesinada en Tehuitzingo

Desde Puebla
Habitantes de Tehuitzingo, con familiares y amigos, despidieron este día a los miembros de la familia Torres, asesinados el fin de semana pasado en un acto que conmovió todo el estado.
Flores, mariachi y el sonar de las campanas presentes en la caminata, que emprendieron los familiares y amigos que daban el último adiós a los 10 integrantes de esta familia.
Las autoridades de Puebla condenaron el caso, aseguraron que darán con los responsables.
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