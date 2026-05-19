Educación

Fotonota: Comunidad CU2 BUAP asume el Lobo Reto Futbolero

By Roberto Desachy / 19 mayo, 2026

Desde Puebla

Con la participación de estudiantes en dinámicas deportivas se realizó el Lobo Reto Futbolero en la cancha multiusos de CU2.

Dividida en dos etapas, dominadas y tiros penales, esta actividad tuvo como objetivo la activación física de la comunidad universitaria; además, los tres primeros lugares por categoría obtuvieron premios.

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