Fotonota: Comunidad CU2 BUAP asume el Lobo Reto Futbolero

Desde Puebla
Con la participación de estudiantes en dinámicas deportivas se realizó el Lobo Reto Futbolero en la cancha multiusos de CU2.
Dividida en dos etapas, dominadas y tiros penales, esta actividad tuvo como objetivo la activación física de la comunidad universitaria; además, los tres primeros lugares por categoría obtuvieron premios.
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