Vanessa López fue designada en la secretaría municipal de Bienestar y Participación Ciudadana

María Tenahua

El presidente de Puebla, Pepe Chedraui, nombró a Vanessa López Silva como titular de la secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana, tras la solicitud de licencia del miércoles durante sesión ordinaria de cabildo.

En sus redes sociales, este jueves el alcalde destacó que con el compromiso de trabajar por las colonias y juntas auxiliares se tomó esta decisión.

“Con el compromiso de trabajar por las colonias y juntas auxiliares, Vanessa López se integra al frente de la Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana”, enfatizó.

A través de un comunicado de prensa, la nueva titular de la dependencia agradeció este nombramiento al presidente municipal y señaló que lo asume con responsabilidad y profundo sentido de servicio público.