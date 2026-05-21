Presenta Pepe Chedraui Programa 360 ante Alejandro Armenta y el sector empresarial en la DGERI

– _Durante el desarrollo de la segunda sesión de la Comisión Permanente_

– _Este esquema de videovigilancia es con el uso de Inteligencia Artificial para la prevención del delito en la capital poblana_

Desde Puebla

Puebla, Pue., 21 de mayo de 2026.- Con el objetivo de fortalecer las acciones en materia de prevención del delito y seguridad, así como mantener la estrecha colaboración entre los tres órdenes de gobierno, el presidente municipal, Pepe Chedraui, presentó ante el mandatario estatal, Alejandro Armenta, y representantes del sector empresarial el Programa 360.

En las instalaciones de la Dirección General de Emergencia y Respuesta Inmediata (DGERI), en el marco de la segunda sesión de la Comisión Permanente, el presidente municipal, Pepe Chedraui, detalló los alcances de este esquema de videovigilancia con el uso de Inteligencia Artificial para la prevención del delito en la capital poblana.

En este sentido, el gobernador Alejandro Armenta destacó la importancia de trabajar de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno, sumando al sector empresarial, sindicatos y universidades privadas, entre otros, para continuar desarrollando programas que beneficien a la ciudadanía.

Reiteró la labor conjunta con el alcalde Pepe Chedraui en materia de seguridad y prevención del delito; asimismo, reconoció la integración de todo el equipo del Gobierno de la Ciudad para llevar a cabo este esquema de videovigilancia. “Todo eso es seguridad, todo eso es turismo, todo eso es economía, todo eso es desarrollo, y tengan la plena seguridad de que el presidente municipal Pepe Chedraui y yo estamos trabajando juntos”, agregó.

En su mensaje el presidente municipal Pepe Chedraui precisó que el Gobierno del Estado, encabezado por Alejandro Armenta, como el Gobierno Federal, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina han enriquecido, con diferentes propuestas, este esquema del Gobierno de la Ciudad.

El alcalde afirmó que, además, se busca que comerciantes y la ciudadanía en general se sumen a la vinculación con este esquema de videovigilancia que se desplegará en diferentes puntos de la capital como paraderos del transporte público, y zonas comerciales y universitarias, por mencionar algunos.

“Es una primera etapa; hay mucho por hacer. Van a ser muchas cámaras las que se van a implementar. Tenemos que dar capacitación a todos y cada uno de los que se quieran incluir, por los ángulos de las cámaras, la parte visual para la identificación de los coches. Lo que queremos es no estar reaccionando a los delitos, sino tener una prevención de los delitos”, abundó.

Mientras que el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, coronel Félix Pallares Miranda, detalló que esta plataforma de Inteligencia Artificial puede vincularse con otros esquemas similares para realizar acciones de videovigilancia de manera colaborativa, optimizar el uso de los recursos humanos y fortalecer la prevención del delito mediante el análisis de patrones y comportamientos, a fin de generar alertas previas a la comisión de ilícitos.

Se contó con la presencia del vicealmirante Francisco Sánchez González, secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla; Samuel García Pala, secretario de Gobernación del Estado de Puebla; Franco Rodríguez, secretario General de Gobierno; Alfonso Aguilar, secretario del Ayuntamiento; Mónica Silva, síndica municipal; Jaime Oropeza, secretario de Economía y Turismo; Héctor González, tesorero municipal; David Aysa, secretario de Movilidad e Infraestructura; Clemente Gómez, secretario Servicios Públicos; Karina Romero, secretaria de Gestión y Desarrollo Urbano; Zaira González, secretaria de las Mujeres; Dulce Ruiz, secretaria Ejecutiva y Gabriel Biestro, coordinador de Regidurías.

También se contó con la participación de representantes del sector empresarial como Beatriz Camacho, presidenta COPARMEX, Juan Pablo Cisneros, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) , Antonio Yitani Maccise, presidente del Club de Empresarios de Puebla, Coral Cañedo, Patricio Zorrilla Ibarra; representantes del sector académico como Viviana Ortiz Meillón, Job César Romero, Alejandro Contreras, René Sánchez Juárez, Óscar Aguilar Bustillos, Ygnacio Martínez Laguna, Joaquín Cruz Martínez, José Emilio Macías, Maira Quintero, María Aurora Berlanga Álvarez, Juan Carlos Ochoa, Raymundo del Valle Lafont, Juan Carlos Creuheras Díaz, Carlos Sosa Spinola; así como invitados especiales a la sesión como Héctor Landero, presidente de la CANACO, Alfonso Gómez Quintanar, Alfredo Suárez González y Luis Fuentes Colomo, presidente de la empresa 360.