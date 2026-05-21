Con nuevos módulos de bacheo, refuerzan movilidad en San Pedro Cholula

*- La estrategia permitirá realizar trabajos más eficientes, duraderos y permanentes*

Desde Puebla

*21 de mayo de 2026. San Pedro Cholula, Pue. –* Con el objetivo de atender el rezago en el mantenimiento de vialidades, mejorar la movilidad de las y los cholultecas y responder a una de las principales demandas ciudadanas, la presidenta municipal de Tonantzin Fernández realizó la entrega de módulos de bacheo a la Secretaría de Infraestructura.

Con una inversión superior al millón de pesos, el Gobierno Municipal adquirió tres módulos de bacheo integrados por cortadoras y compactadoras de asfalto, herramientas que permitirán ejecutar trabajos más eficientes, limpios y duraderos, fortaleciendo así las acciones del programa “Bachetón”.

Durante el acto, la presidenta municipal destacó que su administración mantiene coordinación con el Gobierno del Estado, encabezado por Alejandro Armenta, y señaló que la adquisición de este equipo permitirá tener mayor control sobre los trabajos de rehabilitación vial, además de reducir costos operativos al evitar la renta de maquinaria, lo que se traducirá en más calles atendidas.

Asimismo, informó que dos de los módulos permanecerán en la cabecera municipal para atender de manera simultánea los ocho barrios del municipio, mientras que el tercer módulo recorrerá las juntas auxiliares, las cuales también recibirán apoyo para realizar trabajos periódicos de bacheo.

Finalmente, las y los presidentes auxiliares agradecieron el respaldo de la presidenta municipal y reiteraron su compromiso de hacer un uso adecuado de los equipos entregados, con el propósito de atender de manera eficiente una problemática que durante años afectó a las y los habitantes de San Pedro Cholula.