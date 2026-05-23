Fotonota: Blanca Adriana regresó a casa

Familiares y amigos recibieron su cuerpo en Huauchinango

Abelardo Domínguez

Entre lágrimas, familiares y amigos recibieron el cuerpo de Blanca Adriana Vázquez Montiel, quien regresó este 23 de mayo a su tierra natal para ser despedida por sus seres queridos en Huachinango, Puebla.

El arribo ocurrió en Funerales Maldonado, en la colonia El Cerrito, donde decenas de personas se reunieron, para acompañar el cortejo fúnebre y darle el último adiós en medio de un ambiente de profundo dolor.

Flores, abrazos y oraciones acompañaron las honras fúnebres de Blanca Adriana, recordándola con cariño mientras Huauchinango se une al luto por su partida.