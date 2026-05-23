Ataque deja dos muertos y un herido grave en Acatzingo

Desde Puebla
Un ataque dejó dos hombres muertos y un herido de gravedad en Acatzingo.
La tarde de este sábado el barrio del Calvario, sobre la calle 12 Poniente, frente a un conocido establecimiento comercial.
Testigos señalaron que, después de las detonaciones, al menos 3 personas quedaron tendidas sobre la vía pública y de inmediato solicitaron apoyo al 911.
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