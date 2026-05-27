Rectora Lilia Cedillo encabeza informe de labores en la Facultad de Artes Plásticas y Audiovisuales

Desde Puebla

El director de la Facultad de Artes Plásticas y Audiovisuales (ARPA), Víctor Alejandro Ruiz Ramírez, rindió su primer informe de labores ante la Rectora Lilia Cedillo Ramírez, además de miembros del consejo de unidad académica, estudiantes, docentes, administrativos e invitados especiales.

Después de escuchar la evolución y logros alcanzados en el último año, la Rectora celebró el entusiasmo y sentido crítico de los estudiantes de ARPA, así como la apropiación que hacen de los espacios universitarios en distintas facultades, donde plasman su arte y creatividad. Reconoció la vinculación que mantienen con la sociedad y con otras unidades académicas para mostrar su arte, compartir conocimientos e impactar en diferentes ámbitos, más allá de la institución.

Por su parte, el doctor Víctor Alejandro Ruiz informó que ARPA atiende a mil 651 estudiantes en Arte Digital, Artes Plásticas, Cinematografía, Mercadotecnia y Medios Digitales, a distancia, y la maestría en Arte y Medios.

Mencionó colaboraciones con el Programa de Semiótica y Estudios de la Significación de la BUAP (SeS), así como con otros institutos.

Destacó las publicaciones de este año, la creación de 107 proyectos de investigación, así como un cuerpo académico para el estudio de la innovación tecnológica, aplicada a la creación artística.

Finalmente, ratificó el compromiso que mantienen con la formación de calidad y con sentido social.