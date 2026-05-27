María Huerta

Con la participación de más de 40 instituciones, la rectora Lilia Cedillo Ramírez inauguró en la BUAP el XXIII Encuentro Anual de la Red de Organismos Defensores de los Derechos Universitarios (REDDU) “Universidades por la paz y la justicia”, la cual se celebra del 27 al 29 de mayo en la Máxima Casa de Estudios en Puebla.

En su intervención, la rectora advirtió que la responsabilidad que tienen no se circunscribe a los espacios universitarios; también hacia la sociedad, por eso toda la comunidad y los egresados deben ser un ejemplo de lo que se busca como sociedad y fomentar una cultura de paz.

Se pronunció por evitar la normalización de conductas que afectan al otro, de ahí la importancia de las defensorías, porque tratan de visualizar las diferencias, remediarlas y prevenir problemas.

Por su parte, Omar Gerardo Aguirre Ibarra, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la BUAP, recordó que hace 35 años esta institución creó esta instancia, concebida como garante de la dignidad humana.

Aseguró que este encuentro es un acto de reflexión y responsabilidad colectiva, en el que reconocen problemáticas y comparten experiencias para lograr que los derechos universitarios sean el puente a una sociedad más justa y equitativa.

A la inauguración también asistieron Guadalupe Barrena Nájera, secretaria ejecutiva de la REDDU; Gina Romero, relatora de Naciones Unidas y Diego García Ricci, presidente de esta red, quien señaló que la labor de la BUAP les recuerda que su trabajo no se limita a la aplicación de normas, sino que se debe acompañar y orientar a quienes se acercan en busca de apoyo, por eso la cultura de paz juega un papel central, sin olvidar otros factores como la salud mental de las comunidades universitarias.