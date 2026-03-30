Reportan este lunes 202 positivos de sarampión en Puebla; la vacunación continúa

Erika Méndez

La Secretaría de Salud de Puebla reportó este lunes 30 de marzo, 202 casos positivos de sarampión y 198 descartados.

En conferencia de prensa, el titular de la dependencia Joaquín Espidio Camarillo indicó que además hay 458 enfermos probables, debido a que estuvieron en contacto con un contagiado.

Derivado de ello, destacó continúan las jornadas de vacunación, en las cuales, ha habido una buena respuesta, pues se ha inmunizado a un millón 179 mil 619 poblanos.

En este sentido, hizo un llamado a la población a cumplir con el esquema de vacunación y seguir las medidas necesarias de prevención como lavado frecuente de manos y estornudo de etiqueta.