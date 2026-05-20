El precio de la vivienda en México se incrementó 4% anual en abril 2026

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En abril de 2026, el precio nacional de vivienda alcanzó un promedio de $31,781 pesos por metro cuadrado, con un incremento mensual de 0.5%. Con ello, la variación anual se situó en 4%.

El análisis incluye datos de 15 entidades federativas, destacando la Ciudad de México como la entidad con el precio promedio más elevado ($58,400 pesos/m²). En contraste, Tamaulipas se mantiene con el menor precio ($18,828 pesos/m²).

Respecto a la variación mensual, Baja California registró la tasa de crecimiento más elevada (1.2%), mientras que Yucatán se ubicó como la entidad con la mayor caída en los precios de vivienda (-0.6%).

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