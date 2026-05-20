Mercado, ambulantaje y favoritismo: crecen cuestionamientos contra el gobierno de Rogelio López Angulo.

Abelardo Domínguez

Huauchinango, Puebla. Las críticas contra la administración municipal de Rogelio López Angulo vuelven a encenderse luego de que hasta nuestro medio de comunicación, comerciantes nos hicieran llegar una queja retomando denuncias relacionadas con la venta de locales del nuevo mercado municipal, señalando presuntos favoritismos, altos costos y beneficios concentrados entre personas cercanas al poder político.

De acuerdo con versiones de comerciantes, desde hace meses existía inconformidad por la forma en que fueron asignados y vendidos diversos espacios comerciales, cuyos precios habrían sido tan elevados que antiguos propietarios y pequeños comerciantes ya no pudieron acceder a ellos.

La molestia social creció aún más ante señalamientos de que varios locales terminaron en manos de personas presuntamente vinculadas al gobierno municipal, incluyendo versiones que apuntan directamente al entorno cercano del presidente municipal, “como en esta ocasión al hermano del edil que no tenía espacio en el mercado antiguo y ahora en el nuevo cuenta con unas instalaciones amplias que posiblemente eran de algún comerciante minorista que ya no pudo acceder a los pagos exorbitantes”,- comentaron los ciudadanos.

Para muchos ciudadanos, el problema no solo radica en la venta de los espacios, sino en las consecuencias que esto provocó: el crecimiento desmedido del ambulantaje en el centro de Huauchinango, que en días anteriores quedaron en remover.

Comerciantes señalan que al dejar fuera a vendedores tradicionales y concentrar los locales en pocos grupos, cientos de personas terminaron buscando sobrevivir en las calles, saturando banquetas, vialidades y zonas comerciales que hoy enfrentan graves problemas de movilidad y desorden.

Ante ello, ciudadanos lanzan cuestionamientos directos al alcalde Rogelio López Angulo:

¿Dónde quedó el dinero recaudado por la venta de esos locales? ¿Qué obras o beneficios concretos se realizaron con esos recursos? ¿Quiénes fueron realmente los beneficiados?

La percepción ciudadana comienza a endurecerse porque, aseguran, mientras Huauchinango enfrenta problemas de inseguridad, basura, ambulantaje, robo de vehículos y falta de orden, el gobierno municipal no ha transparentado el manejo de recursos relacionados con uno de los proyectos comerciales más importantes de la ciudad.

“Se votó por un gobierno que resolviera problemas, no por uno que profundizara privilegios y favoritismos”, expresan ciudadanos molestos.

La exigencia principal es clara: transparencia, rendición de cuentas y reglas parejas para todos, antes de que el descontento social continúe creciendo en uno de los municipios más importantes de la Sierra Norte Poblana.