Autoriza COEPES-Puebla inicio de actividades académicas y administrativas de UNICREA

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Aprueban seis programas educativos de la Universidad de la Creación del Arte y la Cultura.

PUEBLA, Pue.- Con el objetivo de fortalecer la planeación, pertinencia y cobertura de la educación superior en el estado, la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior de Puebla (COEPES-Puebla), encabezada por el titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla (SEP), Manuel Viveros Narciso, durante la Primera Sesión Extraordinaria 2026, aprobó el inicio de actividades académicas y administrativas de la Universidad de la Creación del Arte y la Cultura (UNICREA).

En esta sesión, la COEPES-Puebla autorizó 4 licenciaturas y 2 programas de Técnico Superior Universitario (TSU) para la UNICREA, todos en modalidad escolarizada. La nueva oferta contempla las licenciaturas en Gestión Cultural y Estudios Visuales; Arte Dramático y Sistemas Escénicos; Dirección Cinematográfica y Documental y Conservación y Gestión de Acervos Patrimoniales. Asimismo, fueron aprobados los programas de TSU en Museografía y Conservación Preventiva, así como Curaduría e Investigación para Exposiciones.

Durante su mensaje en el Museo Internacional del Barroco, el secretario destacó que la educación representa un eje de transformación social y reiteró el compromiso del Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta Mier, para fortalecer una educación superior pertinente, incluyente y vinculada con las necesidades reales de la sociedad y de los sectores productivos.

En el encuentro participaron la subsecretaria de Educación Superior, Lizbet Martínez Moreno; autoridades educativas estatales y federales; representantes de instituciones de educación superior e integrantes del pleno de la COEPES-Puebla. Además, de que fue aprobado como encargado de despacho de la rectoría de UNICREA, Ernesto Cortés García.

La planeación educativa, con la visión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, permitirá ampliar la cobertura, reducir desigualdades regionales y ofrecer mayores oportunidades a las juventudes poblanas, con instituciones capaces de formar profesionistas innovadores, con pensamiento crítico y compromiso social.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso con una educación superior de excelencia académica, sentido humanista y visión de futuro, en beneficio de las y los jóvenes poblanos.