Con un récord de asistencia el presidente municipal de Amozoc Severiano de la Rosa Romero festejó el día de las madres en la explanada municipal

Staff/RG
El alcalde recordó la petición de muchas de ellas refiriendo que el 10 de mayo muchas estarían reunidas en compañía de sus familias, así que pidieron que el festejo fuera el dia de hoy martes 12 de mayo.
Con una imitadora de Yenni Rivera, mariachi, pastel y tacos árabes el presidente apapacho a las amas de casa que son el pilar de la familia.
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