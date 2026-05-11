Feria del Mezcal y Pulque Atlixco 2026: Del 5 al 7 de junio

Desde Puebla

Ariadna Ayala, presidenta de Atlixco, convoca a productores, comercializadores y artesanos a participar en la Quinta Feria del Mezcal y del Pulque 2026, que se realizará los días 5, 6 y 7 de junio en el Centro de Convenciones El Carmen.

Ariadna Ayala informó que la convocatoria está dirigida a productores de mezcal poblano, pulque, coctelería y artesanías regionales, quienes podrán formar parte de los 69 espacios comerciales disponibles.

El gobierno encabezado por Ariadna Ayala detalló que la recepción de documentos será únicamente el 14 de mayo, de 10:00 a 15:00 horas, en el Patio del Palacio Municipal; mientras que los resultados se darán a conocer el 20 de mayo a través de la Dirección de Turismo y medios oficiales del Ayuntamiento.

Finalmente, Ariadna Ayala reiteró la invitación a las y los productores locales para sumarse a esta feria del mezcal y del pulque que fortalece el turismo, impulsa la economía y proyecta la riqueza cultural y gastronómica de Atlixco.

Más información en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/…/1OvuEFI_mM_a6CDR71…/view…