Video: Con total impunidad y frente a testigos, joven asesinó a golpes a un hombre en Chignahuapan

https://x.com/desachyroberto/status/1965793673708519853?s=48
Desde Puebla
En Llano Verde, Chignahuapan, un masculino perdió la vida golpeado por otro hombre aparentemente más joven.
Los habitantes de esta localidad afirman conocer la identidad del golpeador, pero temen por su vida, además; les preocupa la inseguridad de los últimos días.
Solicitan la intervención de las autoridades correspondientes, para dar con el responsable y que pague por este crimen.
