Santi Giménez rescata a México con empate ante Corea del Sur

Santiago Giménez marca el gol con el que el Tri rescata el empate frente a Corea del Sur en duelo amistoso realizado en Nashville

Un primer tiempo de ilusión y un segundo tiempo de pesadilla. Y Javier Aguirre al cumplir un año al frente de la Selección Mexicana consigue un angustioso empate ante Corea del Sur, 2-2, frente a 27,604 aficionados en el Geodis Park, que pasaron de la euforia, al desencanto y finalmente a la euforia.

De nuevo Santi Giménez salva a la Selección Mexicana. Se fabricó al minuto 94 el espacio, y el tiempo, para sacar un zurdazo potente y vencer al arquero Kim Seung-Gyu.

Con siete modificaciones respecto al partido ante Japón, Aguirre había recompuesto al Tri, con un venturoso primer tiempo, pero a partir de los cambios masivos al ’64, el equipo cayó en el desconcierto y el desorden, y en 10 minutos recibió los dos goles de su epitafio.

Con el asedio de las deudas contraídas ante Japón, con esas siete novedades en el cuadro titular, el primer tiempo de la Selección Mexicana manifestó mejoría, aprovechando también los ajustes de Corea del Sur, cuyos jugadores no fueron una sanguijuela perniciosa en la presión y el agobio.

1.- Si Raúl Jiménez, aún en la lucha cuerpo a cuerpo, como ante Japón, tiene opciones, marcará.

2.- Si Chiquito Sánchez encuentra socios que jueguen pin pon, toco, me muevo y recibo, encuentra espacios para generar.

3.- Cuando tienes dos laterales frescos, jóvenes, atropellados, insolentes, intransigentes, empieza a minar al adversario, a hacerse respetar y a atreverse con ellos. Notables Huescas y Mateo.

4.- Si Marcel Ruiz tiene ayudantes y no estorbantes, genera, recupera y ordena, aunque por momento abusaba de sobar y del rococó.

5.- Y claro, cuando este adversario no te muerde la nuca ni te acosa casi de manera innoble, como lo hace la guardia japonesa, México se sentí más cómodo.

Todas estas incidencias fueron marcando coincidencias a lo largo del juego. Sin embargo, alcanzaron única y exclusivamente para un buen primer tiempo, y un desplome dramático en la segunda mitad, al coincidir incidentalmente los cambios de México y los de Corea.

Una golondrina de 45 minutos no alcanzó para un verano tricolor.

Y al minuto ’21, ocurrió el catalizador de esas coincidencias. Rodrigo Huescas se cita a ciegas con un centro largo y frontal al área. Raúl Jiménez saca el oficio, se escurre a pura fibra entre sus carceleros coreanos y remata impecable de cabeza. 1-0.

Como ante Japón, al minuto 61, Javier Aguirre altera su cartografía: ingresan Diego Láinez por Berterame, Santiago Giménez por Jiménez, y Alexis Vega por el Chucky. Trataba de mantener el orden en el fondo, pero recuperar profundidad, especialmente después del ingreso de Charly Rodríguez por Marcel Ruiz, que había cortado el flujo oxígeno ofensivo.

Y cuatro minutos después del aluvión de modificaciones mexicanas, llega el empate, de la mano del relevista estelar de Corea del Sur, Son Heung-Min, con brutal zurdazo a prolongación de pase de Oh Hyeon-Gyu para el 1-1.

Pero, así como la defensa mexicana descuidó a Son en el 1-1, en el mano a mano, al 75’, el mismo OhHyeon-Gyu le revienta el esqueleto y la carrocería a Johan Vásquez, para fusilar abajo y cruzado al Tala Rangel.

Los últimos 15 minutos, se dio la complicidad. Corea del Sur se replegó, en dos muros sólidos., a defender ese 2-1, y en el asedio, en el emplazamiento, el acoso sobre la portería coreana, pero los remates de Chiquito Sánchez, Santi Giménez y Alexis Vega, ya eran insuficientes.

Y es hasta el minuto 94, con un remate potente y colocado, de implacable zurdazo, de Giménez en medio del descuido de la ya agotada defensa coreana, para el 2-2.

En este doble enfrentamiento ante equipos asiáticos, México tiene el saldo de dos empates con sabor a derrotas, ante Japón y Corea del Sur.