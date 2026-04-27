Balean a joven tras intento de asalto en la laguna de Chignahuapan

Desde Puebla

Se registró un hecho violento en la laguna de Chignahuapan, donde un joven, Daniel N, resultó herido por arma de fuego.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió cuando la víctima presuntamente se resistió al robo de su motocicleta.

El agresor disparó a la altura del abdomen y posteriormente huyó.

Familiares solicitaron ayuda de inmediato, mientras elementos de Seguridad Pública, Marina y paramédicos de Cruz Roja acudieron a brindar atención.

La salud del joven se reporta reservada.