Motociclistas asesinaron a dos hombres en negocio de micheladas de Yehualtepec

Desde Puebla

Un ataque dejó dos muertos y la misma cantidad de heridos en el municipio San Simón Yehualtepec.

En el establecimiento “Micheladas Iguana”, sobre la calle principal, a la altura de la escuela primaria Benito Juárez en la junta auxiliar de San Gabriel Tetzoyocan.

Según testimonios de vecinos, sujetos desconocidos arribaron en una motocicleta y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra los clientes en el sitio.

Paramédicos de Protección Civil confirmaron que dos hombres ya no contaban con signos vitales.

De manera extraoficial, se reportó que otras dos personas resultaron heridas, aunque su estado de salud no ha sido precisado y si recibieron la atención prehospitalaria o el ingreso a una clínica particular, ya que se fueron por sus propios medios.