Ejecutaron a pareja dentro de su casa en Coronango

Desde Puebla
Pareja ejecutada a balazos por desconocidos en Santa María Coronango.
Sobre la calle Francisco I Madero, a un costado del DIF municipal.
Vecinos llamaron a los números de emergencia, denunciaron varias detonaciones.
Se desconoce la identidad de las víctimas.
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