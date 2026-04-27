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Ejecutaron a pareja dentro de su casa en Coronango

By Roberto Desachy / 27 abril, 2026

Desde Puebla

Pareja ejecutada a balazos por desconocidos en Santa María Coronango.

Sobre la calle Francisco I Madero, a un costado del DIF municipal.

Vecinos llamaron a los números de emergencia, denunciaron varias detonaciones.

Se desconoce la identidad de las víctimas.

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