Concluye Campeonato Nacional Universitario de Taekwondo en la BUAP

Staff/RG
- El Campeonato Nacional Universitario de Taekwondo, celebrado en la BUAP del 24 al 26 de abril, fue clausurado con dos victorias para la Máxima Casa de Estudios en Puebla, gracias a los estudiantes Eduardo Solano Martínez, quien obtuvo la medalla de plata en la categoría de senior -74 kg, y Fernando Macías Martínez, con bronce en la misma modalidad, pero con peso de -87 kg.
- Tras una intensa jornada deportiva realizada en la Arena Ignacio Manuel Altamirano, el encuentro convocado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) recibió durante el fin de semana a unos 600 deportistas de 59 Instituciones de educación superior de todo el país, tanto privadas como públicas, para competir en las modalidades de poomsae, combate y TK3.
- Durante la clausura las autoridades agradecieron a la BUAP por ser sede de este importante evento deportivo escolar que define la proyección de los atletas que representarán al país en competencias internacionales.
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