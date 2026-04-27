Carlos Novelo conquista Tulum y firma su segunda victoria consecutiva en Trucks México Series

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Carlos Novelo dominó un nuevo y emocionante mano a mano frente a Roberto Espinosa para conseguir su segunda victoria consecutiva en la Fecha 3 de Trucks México Series presentada por Mikel’s – Moncar – Turibus – Beker Eyewear – Hoosier Tire México – Carreras en Vivo, en una competencia marcada por los contactos, la paciencia y la estrategia en el óvalo del Aeropuerto Internacional de Tulum.

En punto de las 16:30 horas locales arrancó la carrera pactada a 50 minutos sobre el óvalo de 600 metros de longitud, un trazado corto que obligó a los pilotos a una rápida adaptación. Ante una gran entrada y el intenso calor de la Riviera Maya, todo estaba listo para una jornada histórica.

Desde el inicio, las constantes banderas amarillas marcaron el ritmo de la competencia y complicaron especialmente el tráfico en la zona media del pelotón. Roberto Espinosa (#96) y Carlos Novelo (#18) supieron aprovechar esa situación para despegarse de sus perseguidores, convirtiendo la carrera en una prueba de resistencia, gestión y estrategia para salir limpios de los múltiples contactos.

Con el paso de las vueltas, las amarillas siguieron apareciendo y favorecieron remontadas importantes como la de Jan Phillip Krüll, quien partió desde la última posición y logró cruzar el stage en la quinta plaza. Por su parte, Valeria Aranda se mantuvo siempre cerca del grupo puntero, siguiendo el ritmo de las camionetas #96 y #18.

En la parte final de los 50 minutos, una bandera roja cambió por completo el panorama. Carlos Novelo encontró mejor ritmo y aprovechó la pérdida de potencia de Roberto Espinosa para tomar el liderato definitivo. Incluso, Valeria Aranda logró superar a Espinosa y firmó un gran cierre que fue celebrado por el público presente en Quintana Roo.

Jan Phillip Krüll completó su gran remontada con un cuarto lugar, mientras que Everardo Fonseca cerró el Top 5 en la quinta posición.

De esta manera, Trucks México Series presentada por Mikel’s – Moncar – Turibus – Beker Eyewear – Hoosier Tire México – Carreras en Vivo, cerró una fecha histórica en su visita a Tulum. El siguiente compromiso del semillero de talento más importante de México será los próximos 16 y 17 de mayo en el Autódromo Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla, con la disputa de la cuarta fecha del calendario.