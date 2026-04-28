Mateo Girón subió al podio de Challenge Series en Tulum

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En un evento histórico para NASCAR México Series y el automovilismo mexicano, el piloto zacatecano, Mateo Girón, obtuvo su segundo podio de la categoría Challenge Series, revancha para su causa en una tercera fecha de la temporada 2026 que tomó por asalto al Aeropuerto Internacional de Tulum.

Mateo Girón, llegó hasta el estado de Quintana Roo para enfrentarse a un fin de semana totalmente diferente junto al equipo Alessandros Racing, debiendo hacer frente a un óvalo de 600 metros y sin peralte, en competencia nocturna que marcaría la tercera fecha de la categoría Challenge Series.

Luego de 4 sesiones de prácticas calificadas, el piloto del auto #27 Alessandros Racing – Heraldo Media Group – VAZLO Auto Parts – Ayuntamiento de Guadalupe, se quedaría con el 9° sitio de salida para la competencia a celebrarse el domingo 26 de abril por la noche, ante un público que llenó las tribunas colocadas en el complejo aeroportuario.

Ante un ambiente inmejorable, se veía la bandera verde de la carrera, que por primera vez ponía en pista a los Challenge Series de tú a tú en un óvalo que, por sus dimensiones, hacía propicios los contactos.

Mateo mostraría un ritmo constante y una lucha que le permitiría sobreponerse a esos golpes, avanzando hasta ponerse en el tercer escalón, lugar en el que culminaría al caer la bandera a cuadros, sumando así su segundo podio de la categoría en su año debut.

Mateo Girón, auto #05:

“Estamos muy contentos, ha sido una experiencia increíble para todos el equipo que estuvo dando lo mejor de sí en este largo fin de semana. Sin duda nos vamos con excelentes sensaciones y sabiendo que podemos mejorar para estar más arriba”.

“Además es un gran resultado, eso venimos a buscar y eso es lo que nos llevamos. Recuperamos puntos muy importantes, en este formato lo necesario es sumar para poder meternos al Chase, ese es el objetivo y este podio es un paso más para conseguirlo”.

Mateo Girón, se prepara desde ahora rumbo a la 4ta fecha de NASCAR México Series 2026, a correrse el próximo 17 de mayo en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed, en el estado de Puebla.