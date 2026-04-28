Comunicado Secretaría de Educación Pública

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CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- La Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla informa que, derivado de las solicitudes de madres y padres de familia de la primaria “María del Rosario Graciela Hidalgo Moreno”, ubicada en la colonia San Bernabé Temoxtitla, personal de la Dirección de Primarias escuchó y atendió a la comunidad escolar.

A través de un diálogo abierto y respetuoso, personal de la dependencia acordó la separación del cargo de la directora del plantel y del personal de intendencia, toda vez que, iniciará la investigación correspondiente.

Es importante informar que el servicio educativo no ha sido suspendido, por lo que las actividades escolares continúan de manera regular y las y los estudiantes permanecen en clases.

La dependencia reitera su compromiso de garantizar la seguridad, el bienestar y la integridad de la comunidad educativa, así como de actuar con apego a la normatividad vigente.