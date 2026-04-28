Eloy Sebastián Falcón se llevó la victoria de la Tulum 100, en una espectacular carrera

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Con miles de aficionados en tribunas, se vivió una espectacular carrera de NASCAR México en la Tulum 100, en el óvalo consolidado en el Aeropuerto Internacional de Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Eloy Sebastián Falcón de Volaris-Aldo Conti, conquistó su primer triunfo en la categoría”.

Si bien quien había cruzado la meta en la primera posición fue Rubén Rovelo de Alessandro, fue penalizado al infringir el reglamento, al no respetar la posición que había elegido en la grilla de partida y fue enviado a la octava posición.

Después de la premiación el piloto del auto No. 9 que a la postre fue declarado ganador, dijo: “Casi se me escapa la carrera. Cuando me di cuenta que no podía rebasarlo me puse las pilas y dije que los puntos del segundo lugar no eran malos y después pasó lo que pasó. Esto es fruto del trabajo de todo el equipo de David Tame, y la verdad que fue algo impensable para un fin de semana que había comenzado siendo de pesadilla”.

La segunda posición fue para Rodrigo Rejón de GGG que había arrancado tercero: “Gran carrera porque quedar segundo después de todos los contactos que hubo a lo largo de la carrera, también tiene su mérito. Me voy feliz de Tulum porque fue una carrera especial con un marco realmente impresionante”.

Irwin Vences del JV Motorsports subió al tercer escalón del podio y aclaró que tuvo que esmerarse mucho después de haber partido desde la séptima posición.

El momento más álgido de la prueba fue después de la mitad de la misma, cuando a la salida de la curva tres se registró un múltiple choque entre cinco autos algunos de los cuales se montaron en el que iba adelante, poniendo de pie a la concurrencia.

Aviones caza, parapentes, el Airbus 320 de Viva Aerolinea Oficial del evento y varios cientos de drones que en la noche de Tulum escribieron en el cielo las palabras NASCAR México Series y Tulum 100, hicieron de esta carrera algo que quedará grabado en la historia del automovilismo deportivos mexicano.

LOS DIEZ PRIMEROS DE NASCAR MÉXICO

ELOY FALCÓN 1:04:23.685

RODRIGO REJÓN 1:04:24.054

IRWIN VENCES 1:04:24.398

JOSÉ LUIS RAMÍREZ 1:04:25.604

GERMÁN QUIROGA 1:04:26.069

XAVI RAZO 1:04:26.981

RUBÉN GARCÍA JR. 1:04:28.468

RUBÉN ROVELO 1:04:22.426

OMAR JURADO 1:04:26.657

MAX GUTIÉRREZ 1:04:28.541

EMILIANO RICHARDS SE ADJUDICÓ SU PRIMERA VICTORIA EN CHALLENGE SERIES

Emiliano Richards de Tobbu ganó de punta a punta la tercera fecha de Challenge Series que se corrió en Tulum, Quintana Roo. El piloto capitalino no tuvo rivales a lo largo de toda la competencia, tras dominar también la clasificación.

“Estoy feliz y agradecido. Los trabajos que hicimos para esta carrera nos beneficiaron mucho y pegamos un salto de calidad. Sabía que podía controlar la carrera y así ocurrió, salvo algunos momentos en los que Barrales me presionó un poco”, aclaró Richards.

El piloto de Restonic, Giancarlo Vecchi, después de algunos problemas que lo llevaron a irse a mitad de la parrilla, aprovechando las banderas amarillas, logró escalar posiciones y cruzar la meta segundo: “Las oportunidades hay que aprovecharlas y eso es lo que hice, me voy de Tulum con buenos puntos y eso es muy bueno para ingresar al Chase”.

En zacatecano, Mateo Girón de Alessandro, festejó su tercer lugar en el podio: “Primero quiero decir que fue un evento espectacular y después festejar este resultado porque indica que cada vez me adapto más a la categoría.

1 EMILIANO RICHARDS (N) 1:28:54.739

2 GIANCARLO VECCHI 1:28:55 .713

3 MATEO GIRÓN (N) 1:28:56 .063

4 GERARDO RODRÍGUEZ (N) 1:28:56 .593

5 ELIUD TREVIÑO 1:28:59 .590

6 ANDRIK DIMAYUGA 1:28:59.670

7 SANTOS ZANELLA SR. 1:29:00 .758

8 VÍCTOR BARRALES 1:29:01.576

9 REGINA SIRVENT 1:29:02.960

10 JORGE DE LA PARRA 1:29:13.877