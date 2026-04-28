Alpha Racing conquista Tulum con histórica victoria de Eloy Sebastián en NASCAR México Series

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Eloy Falcón logra su primer triunfo en la categoría estelar; Regina dentro del top 10 de Challenge.

El equipo Alpha Racing firmó un fin de semana memorable en la tercera fecha de la temporada 2026 de NASCAR México Series, celebrada en el Autódromo de Tulum, donde Eloy Sebastián logró una histórica victoria en la categoría estelar, mientras que Regina Sirvent finalizó dentro del top 10 de Challenge Series.

Al volante del auto #9 Volaris-AlphaRacing-APX-AldoConti, Eloy protagonizó una de las actuaciones más destacadas del campeonato, al arrancar desde la última posición y avanzar de forma constante hasta quedarse con el triunfo, en lo que representa su primera victoria en la categoría estelar.

El resultado cobra aún mayor relevancia considerando el complicado inicio de fin de semana, donde un incidente en la jornada del viernes dejó severamente dañado el auto, obligando al equipo a trabajar intensamente para poder regresar a pista.

Con un auto completamente reparado y un planteamiento estratégico sólido, Sebastián supo aprovechar cada oportunidad en carrera, manteniendo un ritmo competitivo que lo llevó a escalar posiciones hasta cruzar la meta en el primer lugar.

“Fue un viernes muy complicado, un error mío nos costó gran parte del fin de semana y el auto quedó muy dañado. Pero el equipo nunca se rindió, trabajaron sin descanso para que pudiéramos correr”, comentó Sebastián.

“Salir desde el último lugar y ganar la carrera es un sueño. Es un resultado que sabe a gloria por todo lo que vivimos este fin de semana. Esto habla del gran trabajo y unión que tenemos en Alpha Racing”, añadió.

Por su parte, Regina Sirvent, en el auto #13 Kotex–Volaris, finalizó en la novena posición en la carrera de la categoría Challenge Series, en una competencia donde mostró constancia y ritmo competitivo, manteniéndose dentro del top 10 durante gran parte de la carrera.

Tras arrancar desde la posición 11, la piloto logró avanzar posiciones y pelear dentro del grupo de punta de su categoría, aunque diversos incidentes y una ponchadura limitaron sus opciones de un mejor resultado.

“Fue un fin de semana largo y una pista muy complicada. Logramos tener un auto constante y estuvimos peleando dentro del top 5 en algunos momentos, pero la suerte no estuvo de nuestro lado”, señaló Sirvent.

“Agradezco mucho al equipo por todo el trabajo y a mis patrocinadores por su apoyo. Vamos a seguir trabajando para llegar más fuertes a la siguiente carrera”, agregó.

Con este resultado, Alpha Racing no solo celebra su primer triunfo de la temporada, sino que reafirma su competitividad en ambas categorías, consolidándose como uno de los equipos protagonistas del campeonato.

La siguiente fecha del calendario se disputará en las próximas semanas, donde el equipo buscará mantener el impulso conseguido en Tulum y continuar sumando resultados importantes rumbo al “Chase”.