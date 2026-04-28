Día del Trabajo 54% de los empleados reporta que las oficinas ya no tienen suficiente capacidad: el reto laboral que se intensifica rumbo al Mundial 2026

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La conversación laboral en México evoluciona: no solo se trata de contratación, sino de

cómo y dónde trabajan las empresas.

cómo y dónde trabajan las empresas. 54% de los empleados percibe que existe una insuficiencia de espacios en oficinas

La CDMX enfrenta una presión creciente en su infraestructura corporativa ante el regreso

a la presencialidad y la llegada de eventos globales

a la presencialidad y la llegada de eventos globales La vacancia de oficinas cayó de 30% a 20%, mientras la demanda sigue en aumento.

En el marco del Día del Trabajo que se conmemora el 1 de mayo, la conversación en torno al mercado laboral en México está cambiando de forma significativa. Hoy, además de los debates sobre contratación, reducción de jornadas laborales y condiciones de trabajo, surge un nuevo factor clave: la forma en que las empresas utilizan el espacio físico para operar en un entorno cada vez más dinámico y demandante.

Este cambio ocurre en un contexto donde las ciudades, particularmente la Ciudad de México, enfrentan nuevas presiones económicas y operativas derivadas de eventos de escala global como el Mundial 2026. Se estima que la capital recibirá más de5.5 millones de visitantes, con una demanda de alojamiento que podría alcanzar entre 180,000 y 200,000 espaciosinmobiliarios, lo que anticipa un impacto directo en la dinámica urbana y en el uso del espacio.

En paralelo, el mercado corporativo ya muestra señales claras de reactivación. De acuerdo con el estudio de “IA y presencialidad: el nuevo panorama laboral” de WeWork y PageGroup, la vacancia de oficinas en la CDMX se ha reducido de 30% durante la pandemia a 20% actualmente, reflejando un regreso sostenido a los espacios físicos de trabajo. Tan solo en 2023, la ciudad registró una absorción neta superior a 200,000 m² de oficinas, de los cuales 70,000 m² correspondieron a nuevos espacios ocupados, lo que confirma una recuperación en la demanda.

Sin embargo, esta reactivación también está evidenciando nuevos retos, pues de acuerdo con WeWork y PageGroup, el 54% de los empleados percibe que existe una insuficiencia de espacios en oficinas, lo que refleja una brecha entre la demanda creciente y la capacidad actual de los espacios corporativos. A esto se suman otras limitantes como la falta de infraestructura adecuada —incluyendo estacionamientos o servicios básicos (58%)— y la dificultad para trabajar en esquemas abiertos, lo que refleja una brecha entre el aumento en la demanda de presencialidad y la capacidad real de las oficinas para responder a ella.

“Hoy estamos viendo algo muy claro: las empresas sin duda siguen impulsando la convivencia en los espacios físicos, pero el modelo tradicional ya no responde a esa nueva realidad. Entre el aumento en la demanda, la presión en costos y eventos de escala global como el Mundial, el reto ya no es solo tener oficinas, sino tener la capacidad de adaptarlas en tiempo real. Por eso, los espacios flexibles se están volviendo una herramienta clave para operar con eficiencia, crecer cuando se necesita y no asumir costos innecesarios en momentos de menor demanda,” comentó Claudio Hidalgo, presidente de WeWork para Latinoamérica.

A esto se suma una presión inmobiliaria cada vez más visible. En zonas premium como Polanco, los precios alcanzan hasta $4,850 USD por m², con crecimientos de hasta 10% anual en ubicaciones bien conectadas, lo que incrementa los costos operativos para las empresas y eleva la exigencia sobre la eficiencia en el uso del espacio.

El fenómeno también se refleja a nivel submercado. En el sur de la ciudad, particularmente en la zona del Estadio Azteca —uno de los puntos clave para el Mundial—, el submercado Periférico Sur concentra alrededor del

10% del inventario de oficinas de la CDMX.3

Ante este escenario, las empresas se enfrentan a un doble reto: adaptarse a nuevas condiciones laborales mientras optimizan su operación en entornos urbanos cada vez más complejos y costosos. Esto está impulsando un cambio estructural en la forma en que se conciben los espacios de trabajo.

“Por un lado, las empresas necesitan ser más ágiles para responder a cambios en la demanda, y por otro, operan en ciudades donde el espacio es cada vez más limitado y costoso. Esa combinación está obligando a replantear cuántos metros cuadrados se ocupan Y cómo se usan. Hoy, la eficiencia en el uso del espacio se vuelve tan importante como la gestión del talento”, agregó

Claudio Hidalgo, presidente de WeWork para Latinoamérica.

En este contexto, los modelos de trabajo flexibles se consolidan como una solución clave. Más allá de una tendencia, representan una herramienta que permite a las empresas adaptarse a picos de demanda, optimizar costos y escalar operaciones sin comprometer la productividad.

Así, en este Día del Trabajo, la conversación también se enfoca en cómo las empresas crean condiciones reales para que ese talento pueda desarrollarse dentro de las empresas y espacios más exigentes. En México, donde el trabajo está profundamente ligado a la dinámica de las ciudades, el espacio físico deja de ser un recurso operativo para convertirse en un factor estratégico que impacta directamente en la productividad, el bienestar y la competitividad de las organizaciones.