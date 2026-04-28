David Bisbal ofreció una actuación sorprendente en la gala de los Billboard Mujeres Latinas en la Música

Interpretó “Vivir así es morir de amor”, su sencillo actual.

Es el primer intérprete masculino solista que se presentó en tan importante evento.

Además le entregó el premio “Evolución Artística” a Lola Índigo.

Por Mino D’Blanc

David Bisbal convenció y cautivó a propios y extraños durante la gala de los Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026, al haber ofrecido una actuación insuperable, llena de emoción, respeto y admiración hacia las mujeres que han marcado y siguen transformando la industria musical a nivel mundial.

Cabe mencionar que ha sido el primer intérprete masculino solista invitado a actuar en una gala dedicada íntegramente a reconocer el impacto femenino en la música, un gesto simbólico que refuerza el mensaje de igualdad y celebración del talento de la mujer. No por algo, la actuación de David Bisbal concebida como un homenaje precisamente a las damas, interpretó “Vivir así es morir de amor”, su sencillo actual.

Durante la gala tan especial, el reconocido cantante fue el que le dio el premio “Evolución Artística” a Lola Índigo, quien fue una de las premiadas de la noche.

Con su actuación en tan emblemático evento, David Bisbal reafirma su compromiso con la música como vehículo de unión y reconocimiento, sumándose a una de las iniciativas más relevantes a nivel internacional en la visibilización de las mujeres en el arte, la cultura y el entrenamiento.

Es importante aseverar que la gala Billboard Mujeres Latinas en la Música continúa consolidándose como un referente global, celebrando anualmente a las artistas, ejecutivas y creadoras que están redefiniendo el panorama de la música.

Por su tesitura de voz y su forma de interpretar las canciones, David Bisbal sigue tranzando su ruta de croner moderno, consolidándose como una voz masculina elegante y sofisticada en la música en español y llevando el sello de lo latino a todos los rincones del planeta