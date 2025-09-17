Alejandro Barroso: Gobierno fallido en Tehuacán

- Graves, madre e hija afuera de escuela privada
Desde Puebla
Sujetos con armas cortas interceptaron un vehículo en movimiento en Tehuacán.
Los sujetos balearon a madre de familia y a su hija de 7 años, en las calles 17 de Febrero y Sedesol, atrás de la escuela Karol Woytila, colonia Juan Pablo II.
La madre de familia llegó a dejar a su hija a la escuela en una camioneta color gris, cuando fueron atacadas por sicarios.
