Alejandro Barroso: Gobierno fallido en Tehuacán

Graves, madre e hija afuera de escuela privada

Desde Puebla

Sujetos con armas cortas interceptaron un vehículo en movimiento en Tehuacán.

Los sujetos balearon a madre de familia y a su hija de 7 años, en las calles 17 de Febrero y Sedesol, atrás de la escuela Karol Woytila, colonia Juan Pablo II.

La madre de familia llegó a dejar a su hija a la escuela en una camioneta color gris, cuando fueron atacadas por sicarios.