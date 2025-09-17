Video: En noviembre inaugurarán el Centro Poblano de Salud Mental Integral

Erika Méndez

El 18 de noviembre de este 2025 será inaugurado el Centro Poblano de Salud Mental Integral (Ceposami), con sede en Casa Puebla.

Informó la presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif), Cecilia Arellano, quien resaltó el aumento de padecimientos mentales en los menores.

Indicó que algunos niños enfrentan trastornos del sueño, violencia, trastornos alimentarios, depresión y ansiedad.

El Ceposami estará al servicio de los más vulnerables.