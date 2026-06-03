Video: Sujeto armado asalta tienda de Bimbo en Amozoc

https://x.com/desachyroberto/status/2062305596120944967?s=48
Desde Puebla
Solitario sujeto ingresó a un expendio Bimbo, para asaltar a mano armada a la empleada en Amozoc.
En un negocio sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán.
En el video se puede apreciar que el amante de lo ajeno entra a la tienda como cliente, de un momento a otro se le acerca a la trabajadora, para amagarla con arma de fuego, pedirle sus pertenencias y el dinero de la venta del dia.
Despues de su cometido, el ratero huyó con rumbo desconoxido
You may also like
-
Coloca Ariadna Ayala “catrina futbolera” en el AIFA
-
Tras 70 años de olvido, el Puente de la Transformación rescata a comunidades indígenas de la zona Valsequillo: Alejandro Armenta
-
Manuel Valencia pide a Jaime Aurioles no escudarse en Morena
-
PT y PAN encabezan multas a partidos políticos
-
Gobierno de Puebla busca que la panga sea turística y recreativa: Armenta