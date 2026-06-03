Video: Sujeto armado asalta tienda de Bimbo en Amozoc

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Desde Puebla

Solitario sujeto ingresó a un expendio Bimbo, para asaltar a mano armada a la empleada en Amozoc.

En un negocio sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán.

En el video se puede apreciar que el amante de lo ajeno entra a la tienda como cliente, de un momento a otro se le acerca a la trabajadora, para amagarla con arma de fuego, pedirle sus pertenencias y el dinero de la venta del dia.

Despues de su cometido, el ratero huyó con rumbo desconoxido