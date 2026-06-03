Joaquín Espidio dejará la secretaría estatal de Salud para coordinar IMSS Bienestar

Erika Méndez
Joaquín Espidio Camarillo dejará la secretaría de Salud, pues fue nombrado coordinador estatal del IMSS Bienestar.
Debido a que Gerónimo Lara fue removido a la Unidad de Gestión Territorial de la institución en Puebla.
Joaquín Espidio dejó la secretaría del ayuntamiento de Puebla en enero de este 2026, para sumarse al gobierno del estado ahora se va al IMSS Bienestar.
You may also like
-
Tras 70 años de olvido, el Puente de la Transformación rescata a comunidades indígenas de la zona Valsequillo: Alejandro Armenta
-
Gobierno de Puebla busca que la panga sea turística y recreativa: Armenta
-
En Tv Azteca se efectuó un procedimiento administrativo por violar la Ley Federal del Trabajo: Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración
-
Armenta sostuvo una reunión por modernización del aeropuerto en Huejotzingo
-
Puebla tiene 300 nuevos policías graduados de su academia: Armenta