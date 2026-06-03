Joaquín Espidio dejará la secretaría estatal de Salud para coordinar IMSS Bienestar

Erika Méndez

Joaquín Espidio Camarillo dejará la secretaría de Salud, pues fue nombrado coordinador estatal del IMSS Bienestar.

Debido a que Gerónimo Lara fue removido a la Unidad de Gestión Territorial de la institución en Puebla.

Joaquín Espidio dejó la secretaría del ayuntamiento de Puebla en enero de este 2026, para sumarse al gobierno del estado ahora se va al IMSS Bienestar.