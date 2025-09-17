Disputa por la plaza en Tehuacán, origen de las balaceras en los días recientes: SSP

Gobierno del estado va contra bandas delictivas en Tehuacán

María Huerta

El gobierno del estado reforzará la seguridad en Tehuacán, donde se ha desatado una diputa por el control del narcomenudeo entre las bandas delictivas “Las Burras” y “Los Casas”, que esta mañana atacaron a una mujer y su menor hija de 7 años.

El secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, agregó que los últimos ataques directos contra dos familias en Tehuacán, donde han sido heridas un par de menores, están vinculados a dos grupos delictivos de la regió.

“Hay una disputa entre dos grupos Los Casas y Las Burras, no lo podemos confirmar, pero la agresión tiene que ver con esto, nosotros tenemos comunicación con el director de Seguridad Pública, vamos a reforzar ese municipio, para evitar que estas bandas se sigan agrediendo y se presenten estos enfrentamientos”.