Atlixco participará en el segundo simulacro nacional

Desde Puebla

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, llamó a la ciudadanía a sumarse al Segundo Simulacro Nacional, que se realizará este jueves 19 de septiembre a las 12:00 horas, con el propósito de fortalecer la cultura de prevención y rendir homenaje a las víctimas de los sismos de 1985 y 2017.

“La prevención salva vidas. Participar en estos ejercicios nos prepara mejor ante una emergencia real. Invito a cada familia a informarse y organizarse”, destacó la presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala.

Protección Civil informó que, por primera vez, la alerta sísmica llegará directamente a los teléfonos móviles de todo el país a través del Sistema de Alerta Inalámbrica, sin necesidad de saldo o internet. Además, las alarmas de plazas públicas y escuelas del municipio también se activarán durante el ejercicio.

Las autoridades exhortaron a las familias a participar de manera responsable para reducir riesgos y salvar vidas en caso de un desastre natural.