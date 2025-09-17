Atlixco participará en el segundo simulacro nacional

Desde Puebla
La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, llamó a la ciudadanía a sumarse al Segundo Simulacro Nacional, que se realizará este jueves 19 de septiembre a las 12:00 horas, con el propósito de fortalecer la cultura de prevención y rendir homenaje a las víctimas de los sismos de 1985 y 2017.
“La prevención salva vidas. Participar en estos ejercicios nos prepara mejor ante una emergencia real. Invito a cada familia a informarse y organizarse”, destacó la presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala.
Protección Civil informó que, por primera vez, la alerta sísmica llegará directamente a los teléfonos móviles de todo el país a través del Sistema de Alerta Inalámbrica, sin necesidad de saldo o internet. Además, las alarmas de plazas públicas y escuelas del municipio también se activarán durante el ejercicio.
Las autoridades exhortaron a las familias a participar de manera responsable para reducir riesgos y salvar vidas en caso de un desastre natural.
